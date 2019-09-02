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Официально: форвард Ромы перебрался в немецкую Бундеслигу

Официально: форвард Ромы перебрался в немецкую Бундеслигу
19:51 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Чехии Патрик Шик перебрался из римской Ромы в немецкий чемпионат.

Официальная пресс-служба "Ромы" подтверждает уход из клуба Патрика Шика. Молодой форвард, как минимум один сезон проведет в Германии.

"РБ Лейпциг" арендовал Шика на сезон, заплатив за это 3,5 миллионов евро. Следующим летом у немецкой команды будет возможность полноценного выкупа Патрика за 28 миллионов.

Патрик Шик перебрался в римский клуб летом прошлого года, однако не смог себя должным образом зарекомендовать в команде. За сезон он отыграл 24 матча и забил 3 гола.

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Крайне вероятно, что в "Роме" Шика заменит Никола Калинич. О трансфере хорватского игрока должно быть официально объявлено в ближайшее время.

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ФК Рома, Футбол, Новости футбола, Патрик Шик.
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