Бурсаспор подписал экс-форварда сборной Украины

Новости спорта:Бывший форвард Шахтера и Днепра Евгений Селезнев продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Украинский нападающий Евгений Селезнев может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Bursa Hayat, 34-летний форвард переберется в Бурсаспор, однако детали соглашения не сообщаются.

Заметим, что данный клуб расположился на 16-м месте в турецком чемпионате и вылетел во второй дивизион, где в трех матчах дважды победил и один раз потерпел поражение.

Напомним, что Селезнев присоединился к Малаге в январе 2019 года из турецкого Акхисарспора. В футболке "анчоусов" футболист провел 12 поединков, не отличившись результативными действиями. Ранее он играл за такие клубы, как Акхисар и Карабюкспор.