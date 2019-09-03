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Форвард Интера Лукаку призвал бороться с расизмом

Форвард Интера Лукаку призвал бороться с расизмом
06:46 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Бельгии прокомментировал расистские высказывания болельщиков во время матча Кальяри и Интера в Серии А.

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку сделал пост в социальной сети, в котором призвал бороться с проявлением расизма в адрес темнокожих футбоилстов.

"Многие из нас за последний месяц страдали от проявлений расизма. Я в том числе. Футбол - это игра, благодаря которой нужно получать наслаждение, а испытывать дискриминацию.

Социальные медиа-платформы должны лучше работать, ведь каждый день, я вижу как минимум один расистский комментарий под постом цветного человека. Уже годами нет действий. Мы живем в 2019 году. Вместо того, чтобы идти назад, нам следует идти вперед", - говорится в заявлении футболиста.

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Напомним, что вчера Лукаку смог своим голом принести "Интеру" победу в игре против "Кальяри".

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ФК Интер (Милан), Ромелу Лукаку, ФК Кальяри, Футбол, Новости футбола.
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