Ярмоленко: Литва будет очень серьезным соперником для Украины

Новости спорта:Форвард лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал ближайший матч сборной Украины против Литвы.

Вингер сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко в эфире Youtube канала FootballHub рассказал про Вест Хэм, первую тренировку перед матчем с Литвой и ближайших планах в сборной.

"В Вест Хэме я чувствовал себя как в Киеве. Мне максимально комфортно, ведь во время восстановления мне все помогали.

Литва будет очень серьезным соперником для нашей сборной. Будет тяжелая игра, но мы готовимся показать отличный футбол. Думаю, что с такими успехами у нас не должно быть проблем с результатом.

Искуственное поле в Литве не должно повлиять на нашу игру", - сказал Ярмоленко.

Напомним, поединок Литва - Украина состоится 7-го сентября. Начало матча - в 19:00.