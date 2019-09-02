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Официально: Мхитарян перебрался из Арсенала в Рому

Официально: Мхитарян перебрался из Арсенала в Рому
21:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий футболист лондонского Арсенала Генрих Мхитарян следующий сезон проведет на правах аренды в римской Роме.

Римская «Рома» арендовала армянского полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

«Мхитарян присоединился к „Роме“ на правах аренды», — сообщается в официальном «Твиттере» итальянского клуба. Также пресс-служба «волков», как обычно, прикрепила ролик с объявлением о поиске пропавших детей.

Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». Его трансфер обошёлся «канонирам» в € 34 млн. В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 3 матчах на клубном уровне. Результативными действиями не отметился. Контракт армянина с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.

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Ранее Мхитарян выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», а также за дортмундскую «Боруссию». В составе национальной команды Армении провёл 84 матча. На его счету 27 забитых мячей.

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ФК Рома, ФК Арсенал (Лондон), Генрих Мхитарян, Футбол, Новости футбола.
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