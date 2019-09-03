Шахтер избавился от бразильского полузащитника

Новости спорта:Бразильский полузащитник отыграет ближайший сезон в чемпионате Португалии.

Полузащитник Шахтера Фернандо на правах аренды перешел в Спортинг, гласит заявление на официальном сайте Горняков.

Аренда бразильца рассчитана до конца сезона 2019/20.

К Шахтеру Фернандо присоединился летом 2018 года, и в своем дебютном сезоне провел за дончан 22 матча, в которых забил 2 мяча. В сезоне нынешнем 20-летний хавбек ни разу не попадал в заявку Шахтера.

Уход Фернандо в аренду связан с трансфером в Шахтер полузащитника Шальке Евгения Коноплянки, который вчера подписал с Горняками трехлетнее соглашение.

Спортинг после четырех туров чемпионата Португалии имеет семь очков в своем активе, базируясь на 5-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре лиссабонцы на выезде будут противостоять 14 сентября Боавиште.