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Лунин: Легко с Литвой нам точно не будет

Лунин: Легко с Литвой нам точно не будет
13:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь сборной Украины рассказал, что он думает по поводу сборной Литвы и как проходит адаптация в Вальядолиде.

Андрей Лунин в составе сборной Украины провел открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

"Все отлично, как всегда все ребята на позитиве. Успели немного обсудить последние новости. Главный тренер был рад всех нас увидеть, обменялись приветствиями, новостями.

Такие сборные, как Литва, сильны командной игрой. Легко нам точно не будет. Плюс мы играем на выезде, соперника будет поддерживать много болельщиков. Поэтому мы настраиваемся на сложный матч. Моя форма? Я всегда в порядке, всегда готов на 100 процентов, чтобы при необходимости сразу вступить в игру" - признался Лунин.

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Рассказал вратарь и о своем новом испанском клубе, а также поделился своим мнением, когда сможет дебютировать в новой команде.

"Впечатления хорошие. Дружный коллектив, интересные тренировки. Организация процесса в клубе тоже на высоком уровне. Есть все для того, чтобы прогрессировать. Не говорят, когда дебютирую в этой команде. Конечно, жду этого момента и всегда готов играть".

Открытая тренировка сборной Украины

Андрей Лунин перебрался в годичную аренду из Реала в Вальядолид в это трансферное окно. Голкипер за новый клуб еще не дебютировал, будучи резервистов Жорди Масипа во всех трех стартовых матчах Ла Лиги.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Реал, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин.
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