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"В Аталанте все хорошо": Малиновский о том, как проходит его адаптация в Серии А

"В Аталанте все хорошо": Малиновский о том, как проходит его адаптация в Серии А
18:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник Руслан Малиновский доволен своим новым клубом.

Украинский хавбек Руслан Малиновский летом перебрался в Аталанту, где уже успел дебютировать в чемпионате Италии, но в 2-х турах дважды выходил на замену во вторых таймах.

"В Аталанте все идет хорошо, все постепенно. Не так все просто.

Люди, которые разбираются в футболе, понимают, что при переходе в новый клуб в другой стране нужно и новые тактические идеи реализовывать в своей игре. Это очень важно, и я сейчас постоянно общаюсь с тренером, с помощниками, они объясняют, как нужно играть.

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Сборная? Всегда приятно приезжать. В Украине редко бываю, приятно возвращаться домой. Все в хорошем настроении, голова свежая, работаем с удовольствием», - отметил Малиновский.

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Сборная Украины, ФК Аталанта, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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