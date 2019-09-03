"В Аталанте все хорошо": Малиновский о том, как проходит его адаптация в Серии А

Новости спорта:Полузащитник Руслан Малиновский доволен своим новым клубом.

Украинский хавбек Руслан Малиновский летом перебрался в Аталанту, где уже успел дебютировать в чемпионате Италии, но в 2-х турах дважды выходил на замену во вторых таймах.

"В Аталанте все идет хорошо, все постепенно. Не так все просто.

Люди, которые разбираются в футболе, понимают, что при переходе в новый клуб в другой стране нужно и новые тактические идеи реализовывать в своей игре. Это очень важно, и я сейчас постоянно общаюсь с тренером, с помощниками, они объясняют, как нужно играть.

Сборная? Всегда приятно приезжать. В Украине редко бываю, приятно возвращаться домой. Все в хорошем настроении, голова свежая, работаем с удовольствием», - отметил Малиновский.