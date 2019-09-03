Ривер Плейт намерен выкупить Карраскаля у Карпат

Новости спорта:Аргентинский клуб заинтересован в полном выкупе прав на колумбийского вингера.

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль, который на правах аренды из «Карпат» выступает в «Ривер Плейте», может остаться в Аргентине и после истечения договора займа.

Как стало известно Sport.ua, при подписании договора аренды клубы согласовали опцию выкупа контракта Карраскаля в 2,5 миллиона евро. При этом, эта сумма должна была быть оплачена двумя равными платежами по 1,25 миллиона евро, для каждого из которых был согласован определенный срок.

«Ривер Плейт» просрочил первый платеж по Карраскалю, однако у аргентинцев есть еще время до 10 декабря, чтобы заплатить его вместе со вторым платежом.

В то же время аргентинцы хотят договориться с «Карпатами» о выкупе Карраскаля, но с отсрочкой платежа до января 2020 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины Карраскаль провел 3 матча и отличился 1 голом.