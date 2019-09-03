Громкий трансфер Шахтера: как горняки увели у Барселоны бразильца (Видео)

Новости спорта:Горняки подписали контракт с капитаном сборной Бразилии.

В последний день трансферного окна донецкий "Шахтер" подписал контракт с бразильским центральным защитником Витао. Соглашение с капитаном сборной Бразилии U20 рассчитано на пять лет.

19-летний защитник стал одним из ключевых игроков юношеских сборных Бразилии различных возрастов, выступая вместе с игроками Шахтера: Тете, Фернандо, Маркиньосом Сиприано и Маркосом Антонио.

Как сообщает Globo Esporte, трансфер 19-летнего бразильца обошелся донецкому клубу в 4 миллиона евро. Издание отмечает, что стороны долго обсуждали переход футболиста. Отмечается, что у «Палмейраса» было только 60% прав на футболиста, кому принадлежат другие 40% неизвестно.

Игра Витао

В 2017 году в качестве капитана сборной U17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-м на аналогичном турнире был основным центральным защитником "селесао" U20. Выступал за молодежный состав "Палмейраса".

Интересно, в феврале этого года были слухи, что Витао может стать игроком Барселоны. Якобы представители Витао находились в Испании и должны были подписать предварительный контракт с игроком, после чего он отправился бы в аренду или выступал за Барселону Б.