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Ротань огласил состав молодежной сборной на предстоящие матчи

Ротань огласил состав молодежной сборной на предстоящие матчи
12:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Новости спорта:Главный тренер сборной Руслан Ротань огласил обновленную заявку.

Национальная команды Украины начала тренировочный сбор перед стартом квалификации к чемпионату Европы-2021 до 21 года. "Желто-синие" будут играть против Финляндии и Мальты.

Главный тренер сборной Руслан Ротань огласил обновленную заявку. Так, он довызывал таких футболистов, как Руслан Нещерет, Владислав Дубинчак, Владислав Бабогло и Артем Козак. Они стали заменой для Дениса Попова, Андрея Кожухаря, Романа Вантуха и Владислава Супряги.

Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба - Динамо Киев), Олег Билык (Александрия).

Защитники: Ефим Конопля (Десна Чернигов), Евгений Чеберко (Заря Луганск), Алексей Быков, Виктор Корниенко (оба - Мариуполь), Богдан Милованов (Спортинг-В, Испания), Валерий Бондарь (Шахтер Донецк), Владислав Бабогло (Александрия), Владислав Дубинчак (Карпаты Львов).

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Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба - Динамо Киев), Сергей Булеца (Днепр-1 Днепр), Максим Лунев, Богдан Леднев (оба - Заря Луганск), Евгений Смирный (Колос Ковалевка), Максим Чех, Дмитрий Топалов (оба - Мариуполь), Ахмед Алибеков (Слован, Чехия), Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Артем Козак (Карпаты Львов).

Нападающие: Назарий Русин (Заря Луганск), Владислав Вакула (Мариуполь), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

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Сборная Украины, Футбол, Руслан Ротань, Новости футбола.
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