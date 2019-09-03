Команда Шевченко: расписание матчей сборной до конца 2019 года

Новости спорта:Представляем расписание всех матчей национальной сборной Украины до конца года.

Отборочный турнир на ЕВРО-2020 будет проходить с марта 2019 года по март 2020 года.

Сборная Украины выступает в группе В, где также выступают сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Квалификация Евро-2020

7 сентября: Литва - Украина 19:00

11 октября: Украина - Литва 21:45

14 октября: Украина - Португалия 21:45

17 ноября: Сербия - Украина 16:00

Также, сборная Украины сыграет товарищеский матч против Нигерии 10 сентября. Начало матча в 21:30 (Днепр).

Напомним, что на ЕВРО-2020 попадут команды, которые заняли первое или второе место в отборочной группе. В случае неудачи, у сборной Украины остается шанс отобраться на турнир через Лигу Наций как победитель своей группы.