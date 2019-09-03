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Литва - Украина: где и когда смотреть матч отбора ЕВРО-2020

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Литва - Украина: где и когда смотреть матч отбора ЕВРО-2020
15:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Новости спорта:Сборной Украине предстоит вылет в Вильнюс на матч квалификации Евро-2020.

Сборная Украины выступает в группе В, где также выступают сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Сейчас команда Шевченко лидирует в своей группе. Свой следующий матч сборная Украины сыграет на выезде против аутсайдера - команды Литвы.

Начало – в субботу, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча состоится на каналах "Украина", "Футбол 1".

Ситуация в группе В перед матчем

В этот же день в группе В сыграют Сербия - Португалия (трансляция на канале "Футбол 2").

Квалификация Евро-2020

7 сентября: Литва - Украина 19:00

11 октября: Украина - Литва 21:45

14 октября: Украина - Португалия 21:45

17 ноября: Сербия - Украина 16:00

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Напомним, что на ЕВРО-2020 попадут команды, которые заняли первое или второе место в отборочной группе. В случае неудачи, у сборной Украины остается шанс отобраться на турнир через Лигу Наций как победитель своей группы.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро, Сборная Литвы, Евро-2020.
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