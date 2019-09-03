Литва - Украина: где и когда смотреть матч отбора ЕВРО-2020

Сборная Украины выступает в группе В, где также выступают сборные Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.
Сейчас команда Шевченко лидирует в своей группе. Свой следующий матч сборная Украины сыграет на выезде против аутсайдера - команды Литвы.
Начало – в субботу, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча состоится на каналах "Украина", "Футбол 1".
Ситуация в группе В перед матчем
В этот же день в группе В сыграют Сербия - Португалия (трансляция на канале "Футбол 2").
Квалификация Евро-2020
7 сентября: Литва - Украина 19:00
11 октября: Украина - Литва 21:45
14 октября: Украина - Португалия 21:45
17 ноября: Сербия - Украина 16:00
Напомним, что на ЕВРО-2020 попадут команды, которые заняли первое или второе место в отборочной группе. В случае неудачи, у сборной Украины остается шанс отобраться на турнир через Лигу Наций как победитель своей группы.