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На кону более 100 млн евро: Барселона и Неймар подали в суд друг на друга

На кону более 100 млн евро: Барселона и Неймар подали в суд друг на друга
16:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский форвард ПСЖ Неймар пытается отсудить у Барселоны солидную сумму денег.

Форвард «ПСЖ» Неймар и «Барселона» подали судебные иски друг против друга. По данным AS, игрок до перехода во французский клуб должен был получить от испанцев бонус в размере € 40 млн, но получил лишь 14 из них. Теперь он хочет отсудить оставшиеся деньги и ещё 10% компенсации.

«Барселона», которая в минувшее трансферное окно хотела совершить обратный трансфер бразильца, считает, что Неймар нарушил условия соглашения и пытается вернуть € 75 млн. Контракт нападающего был выкуплен за рекордную сумму в € 222 млн перед тем, как он стал игроком «ПСЖ».

Дело уже дважды откладывалось. Первоначально слушание было запланировано на 31 января 2019 года, но было отложено в последний момент. Следующая судебная дата была назначена на 21 марта, но адвокаты Неймара отказались предоставить контракт игрока с «ПСЖ». Судья перенёс слушание на 27 сентября.

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Отмечается, что среди свидетелей должен выступить президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи, хотя ранее он говорил, что откажется давать показания.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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