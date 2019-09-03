Включил режим Феррари: феноменальная скорость Роналду в игре с Наполи (Видео)

Новости спорта:Португальский форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду продолжает удивлять футбольный мир своей физической формой.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду удивил своей скоростью, которую развил в одном из эпизодов матча 2-го тура Серии А против Наполи.

34-летний португалец за 10 секунд преодолел расстояние в 92 метра, двигаясь со скоростью 33,12 км/час, сообщает AS.

34 yaşındaki Ronaldo, Juventus'un Napoli'ye attığı ilk golde 92 metreyi 10 saniyede geçti. Saatteki hızı 33.12 km/h. pic.twitter.com/brfM2I5B3m — Juventus Türkiye (@Juventus_Tr) September 2, 2019

Во время этой атаки Ювентус и забил первый гол сопернику, но без участия португальца.

Напомним, туринский Ювентус в центральном поединке второго тура первенства Италии по футболу победил Наполи со счетом 4:3. Криштиану Роналду забил один гол в этом матче. Также голами за Ювентус отметились Данилу и Игуаин, а победу туринцам принес автогол Кулибали в компенсированное время.