Включил режим Феррари: феноменальная скорость Роналду в игре с Наполи (Видео)

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15:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду продолжает удивлять футбольный мир своей физической формой.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду удивил своей скоростью, которую развил в одном из эпизодов матча 2-го тура Серии А против Наполи.

34-летний португалец за 10 секунд преодолел расстояние в 92 метра, двигаясь со скоростью 33,12 км/час, сообщает AS.

Во время этой атаки Ювентус и забил первый гол сопернику, но без участия португальца.

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Напомним, туринский Ювентус в центральном поединке второго тура первенства Италии по футболу победил Наполи со счетом 4:3. Криштиану Роналду забил один гол в этом матче. Также голами за Ювентус отметились Данилу и Игуаин, а победу туринцам принес автогол Кулибали в компенсированное время.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола.
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