Звездный новичок Интера определился с игровым номером (Фото)

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14:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Чилийский форвард Алексис Санчес определился со своим игровым номером в миланском Интере.

Нападающий Алексис Санчес, который перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона-2019/20, будет выступать в миланском клубе под седьмым номером. Об этом сообщила пресс-служба чёрно-синих.

«Этот номер не для всех», — написали в пресс-службе.

Под этим номером в «Интере» играли: Филиппе Коутиньо, Рикарду Куарежма, Луиш Фигу, Робби Кин и Хавьер Дзанетти.

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В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт Алексиса с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Напомним, ранее этим летом из «МЮ» в «Интер» перешёл нападающий Ромелу Лукаку.

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ФК Интер (Милан), Алексис Санчес, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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