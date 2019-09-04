Наставник Литвы: Шевченко формирует характер сборной Украины

Новости спорта:Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас прокомментировал предстоящий матч отбора к Евро-2020 против Украины.

Вальдас Урбонас похвалил главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Мы с нетерпением ждем будущих матчей. Наша команда настроена не уступить. Те очки, которые мы хотим взять, мы можем заработать нашими амбициями, агрессивностью и готовностью к полной самоотдаче.

Мы видим характер нынешней сборной Украины, который формируется под влиянием тренера Андрея Шевченко. Они пытаются владеть мячом в любое время и в любом месте, играют комбинационно.

Украинцы провели очень успешный поединок с Сербией (5:0), в котором продемонстрировали просто потрясающую реализацию голевых моментов"

Матч сборных состоится в Вильнюсе, 7 сентября.