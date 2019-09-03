Реал расторг контракт с бразильским полузащитником

Новости спорта:Бразильский центральный полузащитник Лукас Силва покинул мадридский Реал.

Полузащитник Лукас Силва покинул мадридский Реал, сообщает издание AS.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Бразильский хавбек не сможет продолжить карьеру в Европе, так как его договор был расторгнут уже после закрытия трансферного окна.

Лукас Силва выступал в составе Реала с января 2015 года, перейдя из Крузейро. Всего в составе "сливочных" 26-летний игрок провел 9 поединков.

В 2016 году у полузащитника были обнаружены проблемы с сердцем, но после длительного отсутствия он вернулся к выступлениям.

Ранее Лукас Силва заявлял, что способен играть в любой команде мира.