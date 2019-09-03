Реал расторг контракт с бразильским полузащитником

Полузащитник Лукас Силва покинул мадридский Реал, сообщает издание AS.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Бразильский хавбек не сможет продолжить карьеру в Европе, так как его договор был расторгнут уже после закрытия трансферного окна.
Лукас Силва выступал в составе Реала с января 2015 года, перейдя из Крузейро. Всего в составе "сливочных" 26-летний игрок провел 9 поединков.
В 2016 году у полузащитника были обнаружены проблемы с сердцем, но после длительного отсутствия он вернулся к выступлениям.
Ранее Лукас Силва заявлял, что способен играть в любой команде мира.