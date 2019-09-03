Дэвид Бекхэм заявил, что мечтает возглавить сборную Англии

Новости спорта:Бывший футболист Манчестер Юнайтед и мадридского Реала Дэвид Бекхэм выразил желание возглавить сборную Англии.

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что он был бы рад рассмотреть предложение возглавить национальную команду.

«Если бы мне предложили возглавить сборную Англии, то я бы рассмотрел такую возможность. Я страстный англичанин, который увлечён национальной сборной. Но был бы я хорош на посту тренера?

Это работа мечты. Но сейчас Саугтейт делает невероятную работу в сборной. Он вернул команде энергию и радость. Фанаты, включая меня, наслаждаются игрой сборной", — приводит слова Бекхэма The Statesman со ссылкой на журнал GQ.

44-летний Бекхэм выступал за сборную Англии с 1996 по 2009 год. Всего в составе английской национальной команды он принял участие в 115 матчах, в которых забил 17 голов.