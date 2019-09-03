Форвард сборной Хорватии не попал в заявку Ювентуса на Лигу чемпионов

Уже в ближайшее время стартует групповой этап Лиги Чемпионов. А пока что команды выбирают список футболистов, которые сыграют на данном этапе.
Туринский "Ювентус" не стал исключением и также заявился на главный клубный турнир мира. В списке не нашлось место для Кьеллини, Манджукичу и Джану. Но если защитник получил серьезную травму и вернется не раньше весны, то остальные двое просто оказались не нужны своей команде.
Напомним, что туринский клуб сыграет в одной группе против "Байера", "Атлетико" и "Локомотива".