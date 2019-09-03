Клубы топ-5 чемпионатов потратили на летние трансферы более 5 млрд евро

Клубы из пяти сильнейших европейских футбольных чемпионатов летом 2019 года потратили на трансферы сумму, эквивалентную 5 млрд фунтов (5,5 млн евро), что является новым трансферным рекордом, сообщает ВВС, ссылаясь на исследование бизнес-группы Deloitte.
Предыдущий рекорд, который установлен прошлым летом, был на 800 млн меньше (около 870 млн евро).
Cписок самых дорогих трансферов из топ-5 европейских чемпионатов:
Англия: защитник Харри Магуайр (в Манчестер Юнайтед из Лестер Сити - 80 миллионов фунтов);
Испания: нападающий Жоау Феликс (в Атлетико из Бенфики - 113 миллионов);
Италия: нападающий Ромелу Лукаку (в Интер из МЮ - 74 миллиона);
Германия: защитник Лукас Эрнандес (в Баварию из Атлетико - 68 миллиона);
Франция: нападающий Виссам Бен Йеддер (в Монако из Севильи - 36 миллионов).
Рекордсменами стали клубы из английской Премьер-лиги, которые потратили на трансферы 1,55 млрд евро. Второе место заняли клубы испанской Примеры с цифрой в 1,36 млрд евро. Замкнули тройку итальянские клубы, раскошелившиеся на 1,16 млрд евро.
Чуть скромнее вели себя представители чемпионатов Германии (736 млн евро) и Франции (665 млн евро). Но их показатели в отдельности также стали рекордными для стран.
Дэн Джонс, глава спортивного департамента Deloitte, сообщил, что рекордные расходы являются беспрецедентными и обусловлены рядом факторов, в том числе рекордными спонсорскими ТВ-контрактами.
В тоже время …улучшение финансовых показателей европейских футбольных клубов также уменьшило потребность клубов продавать своих лучших игроков, - заявил Джонс.