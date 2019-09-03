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Клубы топ-5 чемпионатов потратили на летние трансферы более 5 млрд евро

Клубы топ-5 чемпионатов потратили на летние трансферы более 5 млрд евро
20:29 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Клубы топовых европейских лиг потратили этим летом на трансферы на 800 миллионов больше, чем прошлым летом.

Клубы из пяти сильнейших европейских футбольных чемпионатов летом 2019 года потратили на трансферы сумму, эквивалентную 5 млрд фунтов (5,5 млн евро), что является новым трансферным рекордом, сообщает ВВС, ссылаясь на исследование бизнес-группы Deloitte.

Предыдущий рекорд, который установлен прошлым летом, был на 800 млн меньше (около 870 млн евро).

Cписок самых дорогих трансферов из топ-5 европейских чемпионатов:

Англия: защитник Харри Магуайр (в Манчестер Юнайтед из Лестер Сити - 80 миллионов фунтов);

Испания: нападающий Жоау Феликс (в Атлетико из Бенфики - 113 миллионов);

Италия: нападающий Ромелу Лукаку (в Интер из МЮ - 74 миллиона);

Германия: защитник Лукас Эрнандес (в Баварию из Атлетико - 68 миллиона);

Франция: нападающий Виссам Бен Йеддер (в Монако из Севильи - 36 миллионов).

Рекордсменами стали клубы из английской Премьер-лиги, которые потратили на трансферы 1,55 млрд евро. Второе место заняли клубы испанской Примеры с цифрой в 1,36 млрд евро. Замкнули тройку итальянские клубы, раскошелившиеся на 1,16 млрд евро.

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Чуть скромнее вели себя представители чемпионатов Германии (736 млн евро) и Франции (665 млн евро). Но их показатели в отдельности также стали рекордными для стран.

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Дэн Джонс, глава спортивного департамента Deloitte, сообщил, что рекордные расходы являются беспрецедентными и обусловлены рядом факторов, в том числе рекордными спонсорскими ТВ-контрактами.

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В тоже время …улучшение финансовых показателей европейских футбольных клубов также уменьшило потребность клубов продавать своих лучших игроков, - заявил Джонс.

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Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола, Харри Магуайр, Жоао Фелиш, Люка Эрнандес.
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