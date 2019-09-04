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Легендарный Венгер хочет вернуться к тренерской работе

Легендарный Венгер хочет вернуться к тренерской работе
08:02 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер рассказал, когда вернется на тренерский мостик.

69-летний французский тренер Арсен Венгер рассказал, когда он вернется к работе.

«Могу представить, что возглавлю какую-нибудь команду на чемпионате мира-2022. Пройдет достаточно времени после моей предыдущей работы, и я буду не против сделать это. Должен сказать, что всегда хотел поработать тренером в финальной части чемпионата мира.

Я чувствую, что на этой работе у тебя есть возможность взаимодействовать с лучшими игроками. Надеюсь, через три года вы увидите меня в Катаре. Я все еще не могу жить с ощущением, что больше не буду смотреть игру со скамейки. Вы точно увидите меня в подтрибунном помещении, но пока не знаю, когда. Я бы хотел еще раз ощутить интенсивность этой борьбы», - сказал Венгер.

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Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда он покинул «Арсенал» после 22 лет во главе команды. С «канонирами» специалист завоевал 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.

Ранее Венгер усомнился, что вернется к работе тренера.

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