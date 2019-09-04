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Френки де Йонг оценил свой дебют за Барселону

Френки де Йонг оценил свой дебют за Барселону
09:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Френки де Йонг оценил свой дебют в составе каталонской команды.

Новичок «Барселоны» полузащитник Френки де Йонг оценил свой дебют в составе каталонской команды. Напомним, что сине-гранатовые летом приобрели голландского футболиста у Аякса» за € 75 млн.

«Я новичок в команде, но сыграл во всех трех матчах чемпионата Испании на старте сезона, хотя у нас немало полузащитников.

Считаю, что могу играть ещё лучше. Я должен выполнять ту роль, которую ранее играл на поле. Я очень рад выступать за «Барселону», и хочу быть уверенным в том, что и дальше буду попадать в стартовый состав», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

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Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Френки де Йонг.
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