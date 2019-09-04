"Фонсека много говорил": Фернандо - о своем уходе из Шахтера

Новости спорта:Фернандо накануне перебрался в лиссабонский Спортинг на правах аренды.

Бразильский молодой вингер донецкого Шахтера Фернандо накануне перебрался в лиссабонский Спортинг на правах аренды.

Португальский клуб уже представил 20-летнего футболиста, а тот, в свою очередь, дал первый комментарий.

"Я невероятно счастлив. Спортинг - это большой клуб. Буду стараться забить много голов и помочь выиграть команде трофеи. Если говорить честно, то я мечтал тут играть, в Португалии.

Экс-тренер Шахтера Пауло Фонсека много говорил о португальском чемпионате, высоко оценивал его. Это одна из причин, по которой я здесь", - приводит слова бразильца пресс-служба клуба.

Соглашение с лиссабонским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.