Литва - Украина: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020

Новости спорта:Матч отбора на чемпионат Европы-2020 между Литвой и Украиной обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины.

Матч отбора на чемпионат Европы-2020 между Литвой и Украиной обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто, передает law5-theref.blogspot.com.

Главный арбитр: Ирфан Пельто

Ассистенты: Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо

Четвертый арбитр: Драган Петрович

Поединок состоится в субботу, 7 сентября, в Вильнюсе. Начало игры в 19:00.

После четырех туров отбора сборная Украины занимает первое место в своей группе с десятью очками. Команда Андрея Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), дважды обыграла Люксембург (2:1, 1:0) и победила Сербию (5:0).