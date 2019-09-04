"Придется показать свой максимум": Уильямс - о матче со Свитолиной

Новости спорта:Также Серена рассказала, что стало главной причиной в поражении на Олимпиаде от Элины.

Ветеран женского тенниса Серена Уильямс пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США, где ее ждет встреча с пятой ракеткой мира - Элиной Свитолиной.

Американка прокомментировала грядущий поединок и выделила сильный стороны украинской теннисистки.

"Элина настоящий боец и она может доставать тяжелейшие удары. Она не очень много допускает ошибок, поэтому мне нужно будет продемонстрировать свой максимум для победы.

Наш матч на бразильских Олимпийских играх был невероятно тяжелым для меня в психологическом смысле. За несколько дней до этого я первый раз уступила в парном разряде и была опустошена.

Это и было главной причиной моего проигрыша от нее тогда", - приводит слова Серены официальный сайт US Open.