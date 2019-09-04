"Я пешком готов прийти": Панькив - о вызове в сборную Украины

Новости спорта:Голкипер признался, что очень рад вызову в национальную команду Украины, а также ожидает непростой матч против Литвы.

Вратарь Александрии Юрий Панькив был довызван в сборную Украины вместо травмированного Дениса Бойко.

"Я пешком готов прийти в сборную. Очень рад, что я здесь", — цитирует Панькива телеканал Футбол.

Это уже второй вызов для Юрия в сборную Украины – ранее он был вызван на матчи против Сербии (5:0) и Люксембурга (1:0).

"Такие игры не забываются. Очень приятно было. Я рад, что я вновь здесь. У нас каждая игра важная, и здесь нельзя делить на аутсайдеров и неаутсайдеров. Кто сказал, что они аутсайдеры? Все покажет игра и я думаю, что нужно выходить и добывать победу".

Матч Литва – Украина состоится седьмого сентября. Начало – в 19:00 по киевскому времени.