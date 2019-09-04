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УАФ поздравила Григория Суркиса с юбилеем

УАФ поздравила Григория Суркиса с юбилеем
14:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинская ассоциация футбола поздравила бывшего президента организации Григория Суркиса с 70-летием.

Украинская ассоциация футбола поздравила бывшего президента организации Григория Суркиса с 70-летием, которое экс-глава ФФУ отмечает сегодня.

Однако данное поздравление больше похоже на троллинг бывшего президента Федерации футбола Украины, у которого давний конфликт с нынешним главой УАФ Андреем Павелко.

«Поздравляем народного депутата Верховной Рады Украины, члена фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», секретаря комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Григория Михайловича Суркиса с 70-летним юбилеем!

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Искренне желаем крепкого здоровья, достатка, воодушевления и плодотворной государственной работы, направленной на укрепление суверенитета и независимости Украины!» — гласит поздравление, намекая на политическую силу Григория Суркиса в парламенте, которую завел в Раду кум президента РФ Виктор Медведчук.

«Пусть Ваш любимый ФК «Динамо» Киев радует и вдохновляет Вас и всех наших болельщиков отличной игрой, новыми победами и высокими достижением в Украине и на международной арене!» — завершается поздравление.

Напомним, в честь 70-летия Григория Суркиса Динамо запустило медиапроект «Эпоха Суркиса», который среди прочего включает в себя документальный фильм и книгу про юбилей бывшего главы ФФУ.

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Футбол, Григорий Суркис, Новости футбола.
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