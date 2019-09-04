Скачать
Среда, 04.09.2019
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019 (Фото)
Ломаченко вручили именные часы "Loma": он их подарил отцу (Фото, Видео)
Ломаченко вручили именные часы "Loma": он их подарил отцу (Фото, Видео)
Клубы топ-5 чемпионатов потратили на летние трансферы более 5 млрд евро
Клубы топ-5 лиг потратили на летние трансферы более 5 млрд евро

Стоимость Коноплянки упала в 10 раз

Стоимость Коноплянки упала в 10 раз
15:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка вернулся в родной чемпионат после 4-летнего вояжа в Европу.

На днях донецкий Шахтер оформил, как когда-то казалось, один из самых невероятных трансферов - Коноплянка стал "горняком". 

29-летний полузащитник пополнил ряды украинского чемпиона на фоне возможного переезда из Германии в Турцию. Напомним, перед уходом из Шальке Коноплянкой активно интересовались турецкие клубы.

По информации Bild, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Коноплянка подписал контракт с "горняками" на 3 года.

Летом 2015 года закончился контракт в Днепре. На Коноплянку претендовали такие именитые клубы, как Ливерпуль, Тоттенхэм, Атлетико Мадрид» и Севилья. В конце концов, Коноплянка перешел в Севилью на правах свободного агента.

Клубы топ-5 чемпионатов потратили на летние трансферы более 5 млрд евро

В 2017 году Коноплянка официально перебрался из Севильи в Шальке, уже год играя в аренде. Полузащитник обошелся команде из Гельзенкирхена в сумму 15 миллионов евро. Тогда еще свой процент от сделки получил Днепр.

После 4-летнего европейского турне Коноплянка возвращается в чемпионат Украины. Шахтер выкупил игрока за сумму, которая в 10 раз меньше, чем тогда, когда покупал Шальке. Но главное, чтобы игрок теперь постоянную игровую практику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Днепр, ФК Шахтер, ФК Шальке 04, УПЛ, ФК Севилья, Евгений Коноплянка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
02 Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
03 Генри Сехудо: Ломаченко может преклонить колени передо мной
04 Свитолина узнала соперницу по полуфиналу US Open (Фото, Видео)
05 Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь