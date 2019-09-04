Стоимость Коноплянки упала в 10 раз

Новости спорта:Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка вернулся в родной чемпионат после 4-летнего вояжа в Европу.

На днях донецкий Шахтер оформил, как когда-то казалось, один из самых невероятных трансферов - Коноплянка стал "горняком".

29-летний полузащитник пополнил ряды украинского чемпиона на фоне возможного переезда из Германии в Турцию. Напомним, перед уходом из Шальке Коноплянкой активно интересовались турецкие клубы.

По информации Bild, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Коноплянка подписал контракт с "горняками" на 3 года.

Летом 2015 года закончился контракт в Днепре. На Коноплянку претендовали такие именитые клубы, как Ливерпуль, Тоттенхэм, Атлетико Мадрид» и Севилья. В конце концов, Коноплянка перешел в Севилью на правах свободного агента.

В 2017 году Коноплянка официально перебрался из Севильи в Шальке, уже год играя в аренде. Полузащитник обошелся команде из Гельзенкирхена в сумму 15 миллионов евро. Тогда еще свой процент от сделки получил Днепр.

После 4-летнего европейского турне Коноплянка возвращается в чемпионат Украины. Шахтер выкупил игрока за сумму, которая в 10 раз меньше, чем тогда, когда покупал Шальке. Но главное, чтобы игрок теперь постоянную игровую практику.