Скандал в Италии: футболист призвал темнокожих игроков покинуть Серию А

Бывший игрок лондонского «Челси» Демба Ба, который в настоящий момент играет в Турции, после истории с оскорблениями Ромелу Лукаку и последующими заявлениями фанатов «Интера» призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии.

«Это причина, по которой я решил не играть там, когда мог… И на этом этапе хотел бы, чтобы все темнокожие игроки вышли из этой лиги! Конечно, это не остановит глупость и ненависть фанатов, но по крайней мере они не будут задевать другие расы», — написал Ба в «Твиттере».

And here's the reason why I decided not to play there when I could... And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won't stop their stupidity and hate but at least they won't affect other races. https://t.co/whu1XexYmy

