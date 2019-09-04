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Этим летом Зинченко мог перейти в клуб Роналду

Этим летом Зинченко мог перейти в клуб Роналду
18:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду.

Как сообщает Calciomercato, украинский футболист мог перейти в «Ювентус». Отмечается, что туринский клуб предпринимал попытки усилить левый фланг обороны, но переговоры с «горожанами» ни к чему не привели. Кроме того, сам 22-летний футболист доволен своим положением в «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне Зинченко провёл 29 матчей за «Манчестер Сити», забив один мяч и отдав пять голевых передач.

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За годы карьеры Александр выступал за «Уфу», «Манчестер Сити», ПСВ. Александр — двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка Англии.

Ранее Зинченко поделился впечатлениями о старте нового сезона АПЛ, а также рассказал о конкуренции за место в старте.

"Мы хорошо начали: выиграли Суперкубок Англии и набрали семь очков в трех матчах. Конечно, это не то, чего мы хотели, но у нас все хорошо. Мы проделали хорошую работу.

Это будет длинный сезон. Все будут терять очки, я в этом уверен. Мы просто должны показывать в каждом матче, кто мы как команда.

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Когда у вас один матч в неделю, у вас есть больше времени для обучения некоторым деталям. Этим мы и занимаемся. Все учатся друг у друга. Я уверен, что мы будем помогать друг другу в будущем", — сказал Зинченко официальном сайту "горожан".

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
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