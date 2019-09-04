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"Сразу после игры мне сказали лететь в Рим": Мхитарян о переходе в Рому

"Сразу после игры мне сказали лететь в Рим": Мхитарян о переходе в Рому
22:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Генрих Мхитарян прокомментировал свой переход в Рому.

Полузащитник Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от перехода из лондонского «Арсенала» в «Рому» на правах аренды. 

«Всё произошло в последний момент. Сразу после игры с „Тоттенхэмом“ мне позвонил агент. Он сказал, что на следующий день я должен вылететь в Рим на медицинское обследование и подписать контракт. Это отличная возможность для меня, так как я не имел достаточно игрового времени в „Арсенале“.

Я давно не проводил на поле все 90 минут, но я готов играть, так как регулярно тренируюсь. В футбол играют не только ногами, но и мозгами. Если уверен в себе, всё возможно», — приводит слова Мхитаряна Football Italia.

Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер

Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». Его трансфер обошёлся «канонирам» в € 34 млн. В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 3 матчах на клубном уровне. Результативными действиями не отметился. Контракт армянина с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.

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ФК Рома, Серия А, Генрих Мхитарян, Новости футбола.
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