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Цыганык: Григорчук хочет вернуться в Украину

Цыганык: Григорчук хочет вернуться в Украину
00:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Тренер устал работать за пределами родной страны.

Тренер казахстанской Астаны Роман Григорчук не прочь вернуться к работе в Украине, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Наставник связывает свое желание с семейными проблемами из-за жизни в Казахстане и может вернуться в украинский футбол уже зимой.

По информации журналиста, на данный момент единственная причина, по которой Григорчук остается в Астане — действующий контракт с клубом.

54-летний тренер ранее работал в Украине в запорожском Металлурге и Черноморце, после чего возглавил азербайджанскую Габалу, а затем и Астану, с которой в прошлом году выиграл чемпионат Казахстана.

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Ранее Григорчук похвально высказывался в адрес УПЛ, заявив, что «не знает о плохих вещах в чемпионате Украины».

В новом сезоне Астана не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и будет выступать в Лиге Европы. Соперники команды Григорчука в группе — Манчестер Юнайтед, АЗ и Партизан.

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Чемпионат Украины, ФК Черноморец, УПЛ, Роман Григорчук.
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