Бендтнер опозорился на первой тренировке в Копенгагене (Видео)

Бывший форвард Арсенала Никлас Бендтнер в последний день трансферного окна перешел в Копенгаген, подписав четырехмесячный контракт.
Опытный нападающий вернулся в клуб, где начал свою карьеру, и местные фанаты были в восторге, сразу бросившись в магазины, покупать футболки. Также обеспокоились фанаты киевского Динамо, которому играть с Копенгагеном в одной группе Лиги Европы.
Однако, мнение болельщиков может измениться после просмотра видео с первой тренировки Бендтнера в Копенгагене.
Nicklas Bendtner brugte første FCK-træning på at indstille sigtekornet #fcklive #sldk pic.twitter.com/1uzfwQgW80
— TV 2 SPORT (@TV2SPORTdk) 2019(e)ko irailaren 4(a)
31-летний нападающий тренировал завершение атаки и выглядел ужасно, множество раз не сумев отправить мяч в ворота.