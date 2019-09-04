Бендтнер опозорился на первой тренировке в Копенгагене (Видео)

Новости спорта:Если он так будет играть против Динамо в Лиге Европы, то Бойко может быть спокоен.

Бывший форвард Арсенала Никлас Бендтнер в последний день трансферного окна перешел в Копенгаген, подписав четырехмесячный контракт.

Опытный нападающий вернулся в клуб, где начал свою карьеру, и местные фанаты были в восторге, сразу бросившись в магазины, покупать футболки. Также обеспокоились фанаты киевского Динамо, которому играть с Копенгагеном в одной группе Лиги Европы.

Однако, мнение болельщиков может измениться после просмотра видео с первой тренировки Бендтнера в Копенгагене.

31-летний нападающий тренировал завершение атаки и выглядел ужасно, множество раз не сумев отправить мяч в ворота.