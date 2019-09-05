Цыганык: Михайличенко не рассчитывает на троих талантов Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко сейчас не рассчитывает на защитника Дениса Попова, полузащитников Георгия Цитаишвили и Николая Шапаренко.
Такое заявление сделал известный украинский спортивный журналист Игорь Цыганык в своей передачи "Цыганык live".
"Мне непонятна судьба молодых футболистов в Динамо: Попова, Шапаренко и Цитаишвили. Насколько мне известно, новый главный тренер сейчас на них не особо рассчитывает.
Михайличенко сказал, что у него нет времени их воспитывать, они должны набирать практику через дубль. Там они должны доказывать, что заслуживают играть в основе команды.
Сейчас он рассчитывает на других футболистов, которые могут давать мгновенный результат», – сказал Цыганык.
Шапаренко, Цитаишвили и Попов не провели ни одного матча за первую команду «Динамо» в этом сезоне УПЛ.