Цыганык: Михайличенко не рассчитывает на троих талантов Динамо

Новости спорта:Ведущий передачи Профутбол заявил, что новый главный тренер Динамо Алексей Михайличенко не рассчитывает на троих молодых игроков.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко сейчас не рассчитывает на защитника Дениса Попова, полузащитников Георгия Цитаишвили и Николая Шапаренко.

Такое заявление сделал известный украинский спортивный журналист Игорь Цыганык в своей передачи "Цыганык live".

"Мне непонятна судьба молодых футболистов в Динамо: Попова, Шапаренко и Цитаишвили. Насколько мне известно, новый главный тренер сейчас на них не особо рассчитывает.

Михайличенко сказал, что у него нет времени их воспитывать, они должны набирать практику через дубль. Там они должны доказывать, что заслуживают играть в основе команды.

Сейчас он рассчитывает на других футболистов, которые могут давать мгновенный результат», – сказал Цыганык.

Шапаренко, Цитаишвили и Попов не провели ни одного матча за первую команду «Динамо» в этом сезоне УПЛ.