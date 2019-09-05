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Шевченко отправил Конопляну обратно в Шахтер

Шевченко отправил Конопляну обратно в Шахтер
12:44 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Сайт УАФ

Новости спорта:Андрей Шевченко объяснил, почему отправил Евгения Коноплянку обратно в расположение Шахтера.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что отпустил Евгения Коноплянку в Шахтер, чтобы он сыграл в спарринге с Колосом.

– Как оцените переход Евгения Коноплянки в Шахтер?

– Для меня, как для тренера сборной, важно, чтобы Женя играл, постоянно получал игровую практику и выступал в хорошем клубе. Шахтер – ведущая команда Украины вместе с Динамо.

Горняки будут представлять страну в Лиге чемпионов. Важно, чтобы Женя выиграл конкуренцию и играл.

– Он сыграет в спарринге «Шахтера» против «Колоса». Это даст ему игровую практику?

– Важно, чтобы Женя вообще начал играть и набирать кондиции. Ради этого мы и отправляем его в клуб, чтобы он получил игровую практику там.

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Потом он вернется к нам, и мы уже будем смотреть, что делать дальше, – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Шахтер, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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