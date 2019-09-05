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Украинские арбитры отсудят матч отбора на чемпионат Европы

Украинские арбитры отсудят матч отбора на чемпионат Европы
13:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора к молодежному ЧЕ-2021.

5 сентября молодежная сборная Шотландии по футболу проведет матч с командой Сан-Марино в рамках отбора Евро-2021 U-21.

Поединок состоится в шотландском городе Пейсли, а работать на нем будет бригада украинских арбитров. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Возглавит украинскую судейскую бригаду арбитр Виталий Романов. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Александр Войтюк. Обязанности четвертого арбитра исполнит Ярослав Козык.

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Матч Шотландия — Сан-Марино 4-й отборочной группы чемпионата Европы-2021 среди игроков в возрасте до 21 года (U-21) пройдет на местном стадионе “Сент-Миррен Парк” и начнется в 21.30 по киевскому времени

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Новости футбола, УАФ, Виталий Романов, ЧЕ-2021.
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