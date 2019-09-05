СМИ: Коноплянка будет зарабатывать в Шахтере около 2 млн евро в год

Новости спорта:Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка будет зарабатывать в донецком Шахтере чуть менее двух миллионов евро.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка присоединился к Шахтеру в последний день трансферного окна.

Украинский вингер долгое время вел переговоры с Бешикташем, но турецкий клуб не смог договориться с Шальке. Как сообщил в своем твиттере журналист Сафак Малатья, "орлы" были готовы платить украинцу зарплату в размере 1,7 млн евро в год. Вероятно, такую же зарплату 29-летний игрок будет получать и в донецком клубе.

Ранее сообщалось, что Шахтер заплатил Шальке за Коноплянку 1,5 млн евро.

Напомним, сегодня, 5 сентября, Евгений Коноплянка сыграл свой дебютный матч в составе донецкого Шахтера. "Горняки" в товарищеском матче встречались с Колосом и сыграли вничью.