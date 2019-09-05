Экс-тренер Реала: Я бы не стал покупать Неймара в свой клуб

Новости спорта:Висенте Дель Боске не хотел бы видеть звездного бразильца у себя в команде.

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске поделился мнением о несостоявшемся трансфере форварда ПСЖ Неймара в Барселону.

«Было бы хорошо, если Неймар вернулся в испанский чемпионат. Но должен сказать, если бы я был связан с клубом, то не купил бы его.

Он, конечно, хороший игрок, но есть и другие аспекты, которые меня смущают. Если провести опрос среди болельщиков «Барселоны», уверен, что более 50% из них негативно отреагируют на его возвращение», – сказал Дель Боске.

За свою тренерскую карьеру он дважды выигрывал Лигу чемпионов, побеждал на Чемпионате мира и Европы. В 2012 году его признали тренером года по версии ФИФА.