Тренер Шахтера прокомментировал дебют Коноплянки

Новости спорта:Португальский наставник доволен тем, как показал себя Евгений Коноплянка в матче против Колоса.

Донецкий Шахтер сыграл спарринг с Колосом вничью — 1:1. Новичок Горняков Евгений Коноплянка провел на поле 45 минут. Главный тренер Горняков Луиш Каштру прокомментировал дебютный матч Коноплянки и перспективы украинца в команде.

"Коноплянка – игрок, который не нуждается в представлениях. Он еще один игрок, который должен помочь нашей команде. Шахтер много лет побеждает, поэтому каждый игрок, кто приходит, должен быть с достаточными качествами, чтобы помогать всем, кто здесь находится, и побеждать.

Я не буду его оценивать по 45 минутам тренировочного матча. Это не контекст нашей команды (оценивать индивидуально), было 4 игрока из основного состава, остальные были из академии.

Коноплянка выполнил свою задачу как его просили с полной отдачей и профессионализмом. Это то, что меня интересует на данный момент. И провел игровое время на поле.

Сколько времени нужно Коноплянке для адаптации? Игрок даст ответ. Он работал индивидуально, ему нужно будет время. Понятно, что команда поможет ему пройти тот сложный путь, который ему предстоит.

Сейчас он в национальной сборной Украины, развивает свою работу там. Работа там и работа здесь поможет ему добраться до идеальных физических, тактических, психологических кондиций.

Но мы не будем его индивидуализировать, мы в Шахтере любим говорить о команде. Все ребята работают с командным духом, и надеюсь, Коноплянка скоро станет частью нашей семьи. Он уже ей является. Мы хорошая семья, знаем, как принимать, помогать, и вместе будем сильнее», — сказал Луиш Каштру после матча с Колосом.

В прошлом сезоне 29-летний Коноплянка не проходил в основу Шальке, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за Кобальтовых.