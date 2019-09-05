Экс-игрок Карпат перешел в клуб из Хорватии

Новости спорта:Бывший футболист львовских Карпат Франьо Прце трудоустроился в хорватском чемпионате.

23-летний хорватский защитник Франьо Прце вернулся на родину после длительного вояжа по странам Европы.

Последней его попыткой трудоустроиться были "Карпаты". Впрочем, во Львове за два месяца он так и не сумел снискать себе места в основе – только два раза, в матчах с "Шахтером" и "Динамо", посидел на скамейке запасных.

"Зелено-белые" отпустили Франя свободным агентом. Поэтому защитник присоединился к клубу НК "Вараждин", выступающий в 1 лиге Хорватии.

До "Карпат" Франьо Прце выступал в кипрской "Омонии", итальянском "Лацио", в аренде в "Брешии" и "Салернитане".