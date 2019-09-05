Скачать
Четверг, 05.09.2019
Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов
Символическая сборная 2019: ФИФА назвала имена всех номинантов
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019 (Фото)
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков

Экс-игрок Карпат перешел в клуб из Хорватии

Экс-игрок Карпат перешел в клуб из Хорватии
22:13 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист львовских Карпат Франьо Прце трудоустроился в хорватском чемпионате.

23-летний хорватский защитник Франьо Прце вернулся на родину после длительного вояжа по странам Европы.

Последней его попыткой трудоустроиться были "Карпаты". Впрочем, во Львове за два месяца он так и не сумел снискать себе места в основе – только два раза, в матчах с "Шахтером" и "Динамо", посидел на скамейке запасных.

"Зелено-белые" отпустили Франя свободным агентом. Поэтому защитник присоединился к клубу НК "Вараждин", выступающий в 1 лиге Хорватии.

Шевченко рассказал, готов ли Ярмоленко играть против Литвы

До "Карпат" Франьо Прце выступал в кипрской "Омонии", итальянском "Лацио", в аренде в "Брешии" и "Салернитане".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, ФК Вараждин, Franjo Prce, Франьо Прце.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
02 US Open 2019: Бенчич впервые вышла в финал Большего шлема (Видео)
03 Скончался сын двукратного чемпиона мира по футболу
04 Шевченко отправил Конопляну обратно в Шахтер
05 Гармаш перешел в румынский клуб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь