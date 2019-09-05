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Звездный новичок Реала приступил к работе с мячом после травмы

Звездный новичок Реала приступил к работе с мячом после травмы
16:48 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболист сборной Бельгии Эден Азар восстанавливает после травмы, которую получил на одной из тренировок Реала.

28-летний бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы, полученной им в середине августа на тренировке.

Азар уже приступил к работе с мячом и вскоре будет готов к возвращению на поле.

Эден перешел в «Реал» из лондонского «Челси» в начале июня. За свой новый клуб бельгиец еще не провел ни одного официального матча.

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Напомним, Эден Азар покинул расположение национальной сборной Бельгии из-за травмы и не поможет своей команде в поединках отбора на чемпионат Европы 2020.

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ФК Реал, Футбол, Сборная Бельгии, Эден Азар, Новости футбола.
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