Звездный новичок Реала приступил к работе с мячом после травмы

Новости спорта:Футболист сборной Бельгии Эден Азар восстанавливает после травмы, которую получил на одной из тренировок Реала.

28-летний бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы, полученной им в середине августа на тренировке.

Азар уже приступил к работе с мячом и вскоре будет готов к возвращению на поле.

Эден перешел в «Реал» из лондонского «Челси» в начале июня. За свой новый клуб бельгиец еще не провел ни одного официального матча.

Напомним, Эден Азар покинул расположение национальной сборной Бельгии из-за травмы и не поможет своей команде в поединках отбора на чемпионат Европы 2020.