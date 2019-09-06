Ювентус готовит три очень громких трансфера

Новости спорта:Туринский Ювентус уже сейчас начал готовиться к трансферному окну, которое откроется будущим летом.

После закрытия трансферного окна Ювентус начал планировать свои действия на следующее лето и уже наметил три цели: Давида Де Хеа, Неманью Матича и Эрика Байи — утверждает AS.

У всех трех футболистов заканчиваются контракты с Манчестер Юнайтед летом 2020 года, и Ювентус постарается убедить Де Хеа, Матича и Байи, что оптимальным вариантом для них станет переезд в Турин в статусе свободных агентов.

Давид, Неманья и Эрик не скрывают, что хотели бы покинуть МЮ, и "старая синьора" готова предложить всем очень выгодные контракты, если вратарь, полузащитник и защитник достанутся клубу бесплатно.