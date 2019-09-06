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Ювентус готовит три очень громких трансфера

Ювентус готовит три очень громких трансфера
02:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Туринский Ювентус уже сейчас начал готовиться к трансферному окну, которое откроется будущим летом.

После закрытия трансферного окна Ювентус начал планировать свои действия на следующее лето и уже наметил три цели: Давида Де Хеа, Неманью Матича и Эрика Байи — утверждает AS.

У всех трех футболистов заканчиваются контракты с Манчестер Юнайтед летом 2020 года, и Ювентус постарается убедить Де Хеа, Матича и Байи, что оптимальным вариантом для них станет переезд в Турин в статусе свободных агентов.

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Давид, Неманья и Эрик не скрывают, что хотели бы покинуть МЮ, и "старая синьора" готова предложить всем очень выгодные контракты, если вратарь, полузащитник и защитник достанутся клубу бесплатно.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Неманья Матич, Давида Де Хеа.
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