Экс-звезда Ливерпуля: Капелло нанес катастрофический урон английскому футболу

Новости спорта:Именитый английский форвард Майкл Оуэн прокомментировал работу Фабио Капелло у руля сборной Англии.

Майкл Оуэн раскритиковал легендарного итальянского тренера Фабио Капелло, который возглавлял сборную Англии в 2008-2012 годах:

«Фабио Капелло стал причиной конца моей карьеры в сборной, но это не главная причина того, почему я считаю его дерьмовым тренером.

Когда он впервые созвал состав сборной, первое, что мы отметили: он очень строг, когда дело касается еды. А второе – это то,что он ни слова не мог сказать по-английски.

Мы все просто смотрели друг на друга. «Как он планирует что-то объяснить нам?» – думал я.

Сейчас я вообще не понимаю, почему Футбольная ассоциация назначила человека, который не знает английского.

Я был запасным при Капелло. Я сидел на скамейке и думал: «Ох, это нехорошо».

Видимо, Фабио почувствовал, что ему, как новому тренеру, нужно что-то изменить. И этим чем-то оказался Майкл Оуэн. Не должно удивлять, что то время я вспоминаю с обидой.

Он не только оборвал мою международную карьеру, которую я добился с таким трудом, без всяких объяснений, так он еще и стал одним из наименее эффективных тренеров сборной Англии. Он был дерьмовым тренером.

По моему мнению, Фабио Капелло нанес катастрофический урон моей карьере и всему английскому футболу, и за это ему еще и хорошо заплатили».