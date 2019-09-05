Икарди провел первую тренировку в составе ПСЖ

Новости спорта:Аргентинский футболист Мауро Икарди начал тренировки в составе французского ПСЖ.

Арендованный ПСЖ у Интера в последний день летнего трансферного окна Мауро Икарди приступил к занятиям в новой команде — сообщил официальный Твиттер чемпиона Франции.

Аргентинский форвард, все лето занимавшийся индивидуально из-за конфликта с руководством Интера, постарается набрать необходимую форму во время международной паузы.

Икарди имеет шанс дебютировать в составе ПСЖ 14 сентября в поединке чемпионата Франции против Стасбура или 18 сентября в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в заявку на который Мауро попал, против Реала.