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Шевченко: У Малиновского высокая конкуренция, желаю прибавлять с каждым днем

Шевченко: У Малиновского высокая конкуренция, желаю прибавлять с каждым днем
08:23 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Наставник сборной Украины – о новом клубе Руслана Малиновского.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение Руслана Малиновского перейти в «Аталанту»:

- Малиновский теперь играет за «Аталанту». Он подходит для Серии А?

- Считаю, что он уже отлично влился в коллектив. Гасперини – хороший тренер со своим видением футбола. «Аталанта» всегда была неплохим клубом, но сейчас она находится на хороших ролях в итальянском футболе.

Руслан попал в отличную команду, которая играет в Лиге чемпионов. «Аталанта» опередила в прошлом сезоне такие команды, как «Милан», «Лацио» и «Рому».

Это также говорит о том, что у Малиновского огромная конкуренция. Пожелаю ему только прибавлять с каждым днем и стать ведущим игроком.

- В Италии говорили, что советовались с вами по поводу Малиновского. Есть ощущение, что вы стали щитом в Европе для украинских игроков.

- Со мной многие общаются, а поддержка всегда была с моей стороны. Даже, когда я еще не был тренером. У меня всегда хорошее мнение о наших игроках. Они талантливы, работоспособны и большинство серьезно относится к делу. Я был бы рад, чтобы побольше наших футболистов уезжало в серьезные клубы и добивались там успеха.

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Ранее Малиновский вошел в заявку «Аталанты» на Лигу чемпионов.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Аталанта, Руслан Малиновский, УАФ.
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