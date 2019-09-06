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Пляжный футбол: Украина уступила Италии в стартовом матче Евролиги

Пляжный футбол: Украина уступила Италии в стартовом матче Евролиги
10:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинцы в драматическом матче проиграли итальянцам.

Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Италии (4:5) в первом матче суперфинал Евролиги-2019.

В португальском городе Фигейра-да-Фош украинцы открыли счет уже на первой минуте поединка (забил Макеев), однако затем пропустили трижды. Команда Евгения Вареницы сумела отыграться (отличились Щерица и Войтенко, автогол в пассиве итальянца Рамаччиотти), но за несколько секунд до конца основного времени матча итальянцы вырвали победу. 4:5 - Украина уступает Италии.

Завтра, 6 сентября, Украина сыграет против Португалии (20:00), а послезавтра в заключительном матче группового раунда сине-желтые сыграют с Турцией (17:30).

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Победители групп выйдут в финал, а команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые награды турнира.

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Сборная Украины, Евролига, Пляжный футбол, Новости футбола.
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