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Динамо сыграет товарищеский матч против клуба Второй лиги

Динамо сыграет товарищеский матч против клуба Второй лиги
04:11 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Киевское Динамо проведет товарищеский поединок против Кристалла во время паузы в чемпионате Украины из-за матчей сборных.

Заполняя паузу в клубном футболе, которая возникла во время международных матчей национальных сборных, «Динамо» проведет контрольный матч с представителем второй лиги, херсонским «Кристаллом», сообщает официальный сайт киевлян.

На этой неделе динамовцы тренируются без игроков, которые разъехались по своим сборным. Поэтому вероятно в спарринге примут участие также и игроки молодежной команды.

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Игра состоится на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Конча-Заспе в воскресенье в 17:00. В прямом эфире матч будет транслироваться на нашем клубном канале в YouTube.

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Напомним, следующий официальный матч подопечные Алексея Михайличенко проведут в воскресенье, 15 сентября, на «Олимпийском» с черниговской «Десной».

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ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола.
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