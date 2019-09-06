Динамо сыграет товарищеский матч против клуба Второй лиги

Новости спорта:Киевское Динамо проведет товарищеский поединок против Кристалла во время паузы в чемпионате Украины из-за матчей сборных.

Заполняя паузу в клубном футболе, которая возникла во время международных матчей национальных сборных, «Динамо» проведет контрольный матч с представителем второй лиги, херсонским «Кристаллом», сообщает официальный сайт киевлян.

У неділю «Динамо» зіграє з херсонським «Кристалом» Заповнюючи паузу в клубному футболі, яка виникла під час проведення міжнародних матчів національних збірних, «Динамо» проведе контрольний матч із представником другої ліги, херсонським «Кристалом»: https://t.co/1Zd1bRa0lD pic.twitter.com/i3Mkc1Bggs — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 5, 2019

На этой неделе динамовцы тренируются без игроков, которые разъехались по своим сборным. Поэтому вероятно в спарринге примут участие также и игроки молодежной команды.

Игра состоится на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Конча-Заспе в воскресенье в 17:00. В прямом эфире матч будет транслироваться на нашем клубном канале в YouTube.

Напомним, следующий официальный матч подопечные Алексея Михайличенко проведут в воскресенье, 15 сентября, на «Олимпийском» с черниговской «Десной».