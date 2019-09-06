Экс-форвард Металлиста и Ворсклы перешел в чемпионат Армении

Новости спорта:Некогда перспективный нападающий определился с новым клубом.

Нападающий Евгений Будник пополнил состав еревнаского Урарту, об этом сообщает сайт армянского клуба.

Предыдущим клубом украинца была эстонская Левадия, где он отыграл 14 матчей, в которых поразил ворота соперников 10 раз, правда 7 из них из пенальти.

Форвард призван помочь клубу в борьбе за выживание, ведь после пяти туров с одним очком в активе команда идет на предпоследнем месте в чемпионате.

За свою карьеру 29-летний воспитанник харьковского Арсенала успел поиграть в Украине за Металлист, Ворсклу и Сталь из Каменского. В Европе его командами были чешский Слован, австрийский Капфенберг, Динамо Минск, греческие Платаниас и Ламия.