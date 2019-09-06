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Исмаили: Поступало предложение от Шевченко играть за Украину

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Исмаили: Поступало предложение от Шевченко играть за Украину
22:02 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Левий защитник Шахтера Исмаили рассказал, что Андрей Шевченко звал его в сборную Украины.

Защитник Шахтера Исмаили признался, что получал предложения от Андрея Шевченко играть за сборную Украины.

– Марлос и Мораес играют за сборную Украины. Насколько вы были близки к тому, чтобы принять украинское гражданство?

– Знаю Андрея Шевченко. Мы знакомились. Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла.

Плюс предложение поступило от такого человека, как Шевченко. Я всегда следил за Миланом, когда он играл там. Для меня он был кумиром. И предложение от него вызвало у меня большую радость.

Но в таких ситуациях нужно много всего обдумать. Я общался со своей семьей. Также я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины.

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Поэтому я принял лучшее решение для меня – отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, то был бы не менее счастлив.

– Говорят, что вы не согласились из-за незнания русского и украинского языков. Как это повлияло на ваше решение?

– Этот вопрос также вызывал у меня сомнения. Я и правда не говорю на русском и украинском языках. Ребята, которые находятся здесь много лет, уже прекрасно знают, о чем идет речь. Конечно, они не говорят идеально, но точно понимают больше, чем я. Мне с этим сложнее.

Если бы я взялся за язык, то выучил бы. Это не так суперсложно. Но в Шахтере огромное количество игроков, говорящих со мной на одном языке. Все тренеры, с которыми я работал, говорили на португальском. Плюс есть переводчик. Поэтому у меня не было толчка, чтобы начать учиться.

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Марлос и Мораес до Шахтера играли в других командах. Возможно, там у них был больше акцент на изучении языка. Это вопрос выхода из зоны своего комфорта, – сказал Исмаили.

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Сборная Украины, ФК Шахтер, Марлос, Исмаили, ЧЕ-2020.
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